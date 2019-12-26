محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الخميس، إن حكومة الوفاق "ستكون في حلف واحد مع تركيا وتونس والجزائر، بما يخدم شعوبنا واستقرارنا الأمني".
وأضاف باشاغا أن حكومة الوفاق تقبل حل أزمة البلاد سياسيا، "لكن الطرف الآخر يرفض ذلك".
وأشار الوزير إلى أن طرابلس ستطلب بشكل رسمي الدعم العسكري من تركيا في حالة تصاعد الحرب بالعاصمة، مؤكدا على حق حكومة الوفاق في "الدفاع عن طرابلس وسكانها".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير داخلية الوفاق الليبية: سنكون حلفا واحدا مع تركيا وتونس والجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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