بينهم 5 أطفال.. مصرع 6 أشخاص عقب سقوط سيارة في ترعة البداري بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي 6 أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، إثر سقوط سيارة ملاكي في ترعة نجع حمادي الشرقية بمركز البداري في أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد سقوط السيارة رقم "492 ي.و.ص " ملاكي بترعة نجع حمادي الشرقية بمركز البداري أمام قرية الهمامية، وانتقلت سيارات الإسعاف والانقاذ السريع إلى موقع الحادث.

أسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة "حسن.أ.ا" و 5 أطفال هم "محمد، محمود، حبيبة، حنين، ونجل عمهم "محمد"، وتتراوح أعمارهم من 4 إلى 14 سنة.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثث 5 أشخاص وجاري البحث عن طفل مفقود في موقع الحادث.

