صدقي صبحي يغادر الجزائر عائدًا للقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - أ ش أ:
غادر الفريق أول صدقي صبحي، مساعد الرئيس لشؤون الدفاع، الجزائر صباح الخميس، بعد زيارة استمرت يومين شارك خلالها في تشييع جنازة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الراحل ممثلا للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر على رأس مودعي الفريق صدقي صبحي بمطار هواري بومدين بالجزائر برفقة العميد أركان حرب وائل حمزة ملحق الدفاع المصري بالجزائر والسيدة منة الله سولية سكرتير ثان السفارة ومسؤولي وزارة الدفاع الجزائرية.
وحرص الفريق أول صدقي صبحي قبيل المغادرة على مصافحة طاقم الحراسة الجزائري من قوات الدرك الوطني الذي رافقه منذ وصوله ووجه لهم الشكر لما بذلوه من جهد.
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