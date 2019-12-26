غدًا.. قطع المياه عن منطقة بالجيزة لمدة 12 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن منطقة العمرانية الشرقية بالكامل، وذلك لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة الثامنة مساء غد الجمعة، وحتي الساعة الثامنة من صباح بعد غد السبت.
وأرجعت الشركة -في بيان اليوم- سبب الانقطاع إلى أعمال الإصلاحات بخط 400 مم بخط الطرد الرئيسي لمحطة رفع صرف صحي العمرانية الجديدة بشارع ترعة الزمر الغربي ناصية شارع حامد عبد العظيم، مهيبة من المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.
وتوفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.
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