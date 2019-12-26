الجزائر/ اليوم تشييع جثمان الفريق أحمد قايد صالح

بدأت صباح اليوم، الأربعاء 25 ديسمبر 2019، مراسيم تشييع جثمان الفريق أحمد قايد صالح الذي نقل من مستشفى عين النعمة العسكري باتجاه قصر الشعب بالعاصمة الجزائرية . ومن المقرر أن يلقي عليه الجزائريون نظرة الوداع الأخيرة، قبل نقله ظهرا إلى مقبرة العالية.

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