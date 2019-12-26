الإمبراطور الياباني وقرينته يتفقدان المناطق المتضررة جراء إعصار "هاجيبيس"

تفقد الإمبراطور الياباني ناروهيتو وقرينته الإمبراطورة ماساكو اليوم الخميس المناطق المتضررة في محافظة (مياجي) الواقعة بشمال شرق البلاد؛ جراء إعصار (هاجيبيس) الذي ضرب المحافظة في أكتوبر الماضي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت شبكة (إن إتش كيه) اليابانية أن الإمبراطور الياباني وقرينته

وصلا للمحافظة على متن طائرة خاصة، واستقبلهما عدد من المسئولين، حيث عرضوا عليهما الوضع في المناطق المتضررة جراء الإعصار.



وأشارت الشبكة إلى أن ناروهيتو وحرمه سيلتقيان بسكان المناطق المتضررة، فضلا عن مقابلة المسئولين

الذين تولوا عمليات الإنقاذ، موضحة أن هذه أول مرة يزور فيها الإمبراطور الياباني مناطق متضررة جراء حدوث كوارث طبيعية منذ توليه العرش في مايو الماضي.



وكان إعصار "هاجيبيس" قد أسفر عن مصرع 80 شخصا وإصابة نحو 400 آخرين، كما تسبب في هطول أمطار بمعدلات قياسية أحدثت فيضانات وانهيارات طينية وغمرت ودمرت عشرات الآلاف من المنازل.

