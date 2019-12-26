مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم 88 مستوطنًا، صباح اليوم الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان اليوم، بأن 73 مستوطنًا، و15 طالبًا يهوديًا اقتحموا ساحات المسجد، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
شبان من مدينة القدس.
من ناحية أخرى، فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الحبس المنزلي على خمسة
وقال مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول استغلال الأعياد اليهودية لزيادة وتيرة اقتحامات المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين.
أن المسجد الأقصى خالص للمسلمين، وكافة القرارات الأممية وبينها قرارات اليونسكو تؤكد ذلك.
وأضاف الكسواني - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط -
وطالب الدول العربية والإسلامية بمواصلة الدفاع عن المسجد الأقصى والوقوف إلى جانبهم، وأن تقف إلى جانب دائرة الأوقاف في دفاعها عن الأقصى لأنه ليس للفلسطينيين وحدهم بل للمسلمين كافة.
يشار إلى أن المستوطنين دعوا إلى تصعيد عمليات الاقتحام للأقصى، تزامنًا مع عيد "الحانوكاه" العبري، الذي يستمر لأسبوع.
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