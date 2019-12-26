استقالة وزير التعليم الإيطالي احتجاجًا على عدم زيادة مخصصات التعليم بميزانية 2020

أعلن وزير التعليم الإيطالي لورينزو فيورامونتي استقالته من منصبه عقب إخفاق الحكومة في زيادة مخصصات المدارس والجامعات في ميزانية العام المقبل، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
الإجتماعي "فيسبوك"، ونقلتها شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم /الخميس/ - أنه بعث بخطاب الاستقالة عقب الموافقة النهائية للبرلمان على مشروع ميزانية عام 2020، دون الاستجابة لطلبة بزيادة مخصصات التعليم بما لا يقل عن 3 مليارات يورو.
وأوضح فيورامونتي - في تدوينة نشرها على موقع التواصل
واتهم فيورامونتي الحكومة بانها لم تتحل بالشجاعة اللازمة لاستثمار الموارد الكافية في قطاع يمثل المستقبل الحقيقي للبلاد.
وكان البرلمان الإيطالي وافق /الإثنين/ على ميزانية الحكومة لعام 2020 بفضل تصويت على الثقة أُجري في مجلس النواب.
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