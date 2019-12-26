أعلنت روسيا أن تدخل طرف ثالث في الشأن الليبي لن يساعد في إيجاد حل للأزمة في هذا البلد، وأعربت عن ترحيبها بالجهود التي تهدف إلى مساعدة الليبيين في التوصل لحل، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
يثير قلقًا عامًا بما في ذلك قلقنا"، مشيرًا إلى أن "روسيا مهتمة بالتوصل إلى تسوية سلمية في أقرب وقت ممكن، ووقف إراقة الدماء هناك".
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف - في مؤتمر صحفي اليوم /الخميس/ - "الوضع في ليبيا
الليبي لن يساعد في التوصل لتسوية، لكن نرحب بأي محاولات من شأنها المساهمة في التوصل لحل ومساعدة أطراف الصراع للخروج من الأزمة".
وتعليقًا على عزم تركيا إرسال قوات إلى ليبيا، قال بيسكوف: "نعتبر أن أي تدخل لدول أخرى في الوضع
وحول ما إذا كان يوجد روس يقاتلون في ليبيا، قال المتحدث باسم الكرملين: "بشكل عام أصبحت الأراضي الليبية ملاذًا للمرتزقة من عدد كبير من البلدان، والعناصر الإرهابية" ، موضحًا أن ما تمر به ليبيا الآن هو "نتيجة للتدخلات المعروفة جيدًا من دول معروفة لتدمير الدولة الليبية".
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تعارض التدخل الخارجي في ليبيا وترحب بالجهود الهادفة لحل الأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.