شاهد.. بدء ظاهرة كسوف الشمس الحلقي في السعودية والإمارات

في ظاهرة ستشهدها عدد من الدول في المنطقة، بدأت اليوم الخميس، ظاهرة كسوف الشمس في السعودية والإمارات، وسط مخاطر وتحذيرات بعدم النظر مباشرة بالعين المجردة إلى هذه الظاهرة.

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خلال رحلته سوف يقطع مسار الكسوف الحلقى ما يقارب من 12 ألفًا و900 كيلومتر من سطح الأرض ومغطيًا مساحة عرضها 118 كيلومترًا.

ونشر مركز الفلك الدولي في الإمارات بثًا مباشرًا له خلال رصد هذه الظاهرة.

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أما في المملكة العربية السعودية بث الفلكي السعودي، ملهم هندي فيديو مباشرًا للكسوف من منطقة الأحساء على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويت.

حذرت وزارة الصحة السعودية الرسمية قائلة إن "النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف دون حماية صحيحة للعين حتى لفترة قصيرة يمكن أن يسبب ضررًا دائمًا لشبكية العين، ويمكن أن يحدث ضررًا من دون ألم، وقد يستغرق ظهور التلف بضع ساعات، أو حتى بعد بضعة أيام من مشاهدة الكسوف".

أضافت الوزارة وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "الطريقة الوحيدة الآمنة لإلقاء نظرة مباشرة إلى الشمس عند الكسوف هي باستخدام نظارات خاصة بها مرشح شمسي تفي بمعايير السلامة الدولية".