باكستان تُدين انتهاك الهند لوقف إطلاق النار على خط السيطرة

أدان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الخميس، بشدة إطلاق قوات الأمن الهندية النار بشكل عشوائي على خط السيطرة الفاصل بين باكستان والهند.



قال قريشي- في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- إن محاولة الهند تهدف إلى صرف الانتباه عن مشروع قانون المواطنة المثير للجدل، والذي وصفه بأنه يهدف إلى تهميش

الأقليات في الهند، مما تسبب في احتجاجات قوية من السكان المحليين وخاصة المسلمين.



وأشاد وزير الخارجية بالجنديين من الجيش الباكستاني اللذين فقدا أرواحهما إثر انتهاكات الهند لوقف إطلاق النار على طول خط السيطرة في قطاع (ديوا).



يشار إلى أن الجيش الباكستاني أعلن،

في وقت سابق اليوم، مقتل اثنين من جنوده وإصابة آخر في إطلاق نار من الجانب الهندي على طول خط المراقبة بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.



يذكر أن إقليم (كشمير) متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية (جامو وكشمير)، وآخر باكستاني باسم (آزاد جامو وكشمير).