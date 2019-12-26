أ ش أ:
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية انفجار سيارة مفخخة، اليوم الخميس، في إقليم بلخ شمال أفغانستان مما أسفر عن مقتل 6 جنود أفغان.
برس الأفغانية - أن قنبلة تم زرعها في إحدى السيارات انفجرت بالقرب من قاعدة عسكرية صباح اليوم الخميس وأودت بحياة 6 جنود أفغان كما تسببت في إصابة ثلاثة آخرين.. ولم تعلن أية جهة أو جماعة مسئوليتها عن الحادث حتى الآن.
أوضحت الدفاع الأفغانية - في بيان صحفي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء /خامة
يأتي هذا في الوقت الذي يوشك فيه قادة حركة طالبان المسلحة على التوصل لاتفاق تسوية سياسية مع الولايات المتحدة، التي تتفاوض حاليًا على وقف إطلاق النار في أفغانستان وإجراء محادثات بين الأطراف الأفغانية.
كانت هذه تفاصيل خبر كابول: مصرع 6 جنود أفغان في انفجار سيارة مفخخة شمال البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.