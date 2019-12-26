كابول: مصرع 6 جنود أفغان في انفجار سيارة مفخخة شمال البلاد

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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية انفجار سيارة مفخخة، اليوم الخميس، في إقليم بلخ شمال أفغانستان مما أسفر عن مقتل 6 جنود أفغان.



أوضحت الدفاع الأفغانية - في بيان صحفي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء /خامة

برس الأفغانية - أن قنبلة تم زرعها في إحدى السيارات انفجرت بالقرب من قاعدة عسكرية صباح اليوم الخميس وأودت بحياة 6 جنود أفغان كما تسببت في إصابة ثلاثة آخرين.. ولم تعلن أية جهة أو جماعة مسئوليتها عن الحادث حتى الآن.



يأتي هذا في الوقت الذي يوشك فيه قادة حركة طالبان المسلحة على التوصل لاتفاق تسوية سياسية مع الولايات المتحدة، التي تتفاوض حاليًا على وقف إطلاق النار في أفغانستان وإجراء محادثات بين الأطراف الأفغانية.