روسيا: نشعر بأهمية دورنا في منطقة أمريكا اللاتينية أكثر من قبل

أ ش أ:
قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن موسكو باتت تشعر بأهمية دورها في منطقة أمريكا اللاتينية أكثر من قبل، مؤكدًا أن روسيا تولي أهمية في سياستها الخارجية لدول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.
المنظمة يثير قلقًا كبيرًا.
وأوضح لافروف في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الخميس - أنه على خلفية الوضع المعقد في منطقة أمريكا اللاتينية، فإن محاولات الولايات المتحدة لإعادة تشكيلها بما يخدم مصالحها الجيوسياسية- في إطار نظرية الفوضى
أضاف: "حدث ما لم تكن الولايات المتحدة تتوقعه، حيث بدأت مخططاتها تنزلق، وتبين أن المنطقة أكثر تعقيدًا وتنوعًا مما كانت تعتقده واشنطن، فمثلًا رغم العقوبات القاسية واتباع طرق الثورات الملونة فشلت واشنطن في تنفيذ الحرب الخاطفة في كل من فنزويلا وكوبا ونيكاراجوا".
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