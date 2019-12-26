مقتل 6 جنود في انفجار سيارة مفخخة بأفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان لها، مقتل ستة جنود أفغان في إقليم بلخ شمالي البلاد، إثر انفجار سيارة مفخخة اليوم الخميس.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن بيان صحفي نشرته وزارة شؤون الدفاع، أن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من قاعدة عسكرية في الساعة 04:30 صباح اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 6 جنود أفغان وإصابة ثلاثة آخرين.

ولم يعلن أي فرد أو جماعة مسؤوليته عن الهجوم حتى الآن.

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من ناحية أخرى، قُتل 15 جندياً أفغانياً على الأقل في واقعة أخرى حدثت قبل يومين، في كمين لطالبان عند نقطة تفتيش أمنية في منطقة دولت آباد في إقليم بلخ.