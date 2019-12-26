رئيسا وزراء اليابان والصين يتعهدان بمزيد من الحوار

اختتم رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي ونظيره الصيني،لي كه تشيانج محادثاتهما في الصين، اليوم الأربعاء، اتفقا خلالها على تعزيز التعاون بين بلديهما قبل زيارة من المقرر أن يقوم بها الرئيس الصيني، شي جين بينج إلى اليابان العام المقبل، طبقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الأربعاء.

وتبادلا الزعيمان وجهات النظر حول كوريا الشمالية.

وتطرق آبي أيضا إلى قضية بحر الصين الشرقي، الذي يضم المياه حول جزر سينكاكو.

وتسيطر اليابان على الجزر. وتؤكد الحكومة اليابانية على أنها جزء لا يتجزأ من الأراضي اليابانية. وتطالب الصين وتايوان أيضاً بأحقيتهما في السيطرة عليها أيضاً، حسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وشدد آبي على أن الاستقرار في المنطقة أمر أساسي من أجل ذوبان حقيقي للجليد في العلاقات.

وحث الجانب الصيني على رفع القيود على الواردات الغذائية اليابانية وعلى توسيع واردات الأرز واستئناف واردات اللحم البقري.

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والتقى آبي مع لي لمدة 30 دقيقة في مدينة شينجدو بإقليم سيتشوان.

وهذا اللقاء السابع بينهما، حيث عقد اجتماعهما السابق في نوفمبر الماضي.

وفي بدء الاجتماع، أشار رئيس الوزراء الصيني إلى أن الزيارات المتبادلة لهما في العام الماضي أعادت علاقاتهما إلى مسارها.

وأضاف لي أنه يريد تعزيز التعاون مع اليابان في مجالات مثل الاستثمار والابتكار التكنولوجي.

من جهته أشار آبي إلى أن العلاقات بين اليابان والصين تتحسن بشكل سريع. وأضاف أنه يريد أن يتبادل الآراء الصريحة مع لي من منظور واسع لجعل زيارة الرئيس شي ناجحة.

وسيزور شي اليابان كضيف رسمي في الربيع القادم.