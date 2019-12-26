كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاصفة قوية تتسبب في أضرار كبيرة بلبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتاحت العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الخميس، عاصفة قوية مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات أدت إلى أضرار مادية كبيرة.

وتسببت مياه الأمطار الغزيرة، في زحمة سير خانقة عند المدخل الجنوبي لبيروت في كل من خلدة وطريق المطار، وعند المدخل الشمالي في الضبية.

كما أدت الأمطار، إلى ارتفاع أمواج البحر واقتلاع السور البحري الحديدي، كما أدى الموج إلى إغراق البيوت في منطقة السان سيمون، وناشد السكان الحكومة للتحرك من أجل إنقاذهم بعدما دخلت مياه الأمطار إلى منازلهم.

وكانت منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت، شهدت سيولا جارفة، حيث غرقت الطرقات بمياه الأمطار التي دخلت إلى المنازل.

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وأدى التساقط الكثيف للأمطار خلال الليل إلى انهيارات في إحدى المقابر في منطقة السوديكو، وهي مقبرة تاريخية في المدينة.

كما تسببت غزارة الأمطار التي تساقطت ليلا، بانهيارات صخرية وترابية، أُغلق على إثرها عدد من الطرق في شمال وجنوب لبنان بشكل جزئي.

وتوقفت حركة صيد الأسماك والملاحة في كل من موانئ صور وصيدا جنوبي البلاد. وحذر الدفاع المدني المواطنين من الاقتراب من ضفاف الأنهر وأماكن تجمع المياه والسواقي تخوفا من السيول.

كما تساقطت الثلوج على مرتفعات لبنان الجبلية، وغطت الثلوج مراكز التزلج في كفردبيان وفاريا واللقلوق والزعرور، وبحسب مصلحة الأرصاد الجوية، يستمر الطقس غائما وممطرا بغزارة، مع عواصف رعدية ورياح قوية وانخفاض بدرجات الحرارة، نقلًا عن قناة روسيا اليوم.