كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين وروسيا وإيران يستعدون للبدء في مناورات بحرية مشتركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، إن الصين وإيران وروسيا سيقوموا بمناورات بحرية مشتركة تبدأ يوم الجمعة في المحيط الهندي وبحر عمان، وسط تصاعد التوتر في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة، وفقا لما اوردته رويترز.

صرح المتحدث باسم الوزارة وو تشيان فى مؤتمر صحفى شهرى بأن الصين سوف ترسل السفينة شينينغ، المدمرة الصاروخية الموجهة، إلى التدريبات التى ستستمر حتى يوم الاثنين، وتهدف إلى تعميق التعاون بين القوات البحرية للدول الثلاث.

وقال وو، دون الخوض في تفاصيل، إن التدريبات كانت "تبادلا عسكريا طبيعيا" بين القوات المسلحة الثلاثة وتمشيا مع القانون والممارسات الدولية، وانها "لا ترتبط بالضرورة بالوضع الإقليمي".

بحر عمان هو ممر مائي حساس بشكل خاص لأنه يرتبط بمضيق هرمز - الذي يمر عبره حوالي خمس النفط في العالم - والذي يرتبط بدوره بالخليج العربي. وتأتي التدريبات أيضًا في وقت يشهد توترات حادة بين الولايات المتحدة وإيران.

ازداد الاحتكاك منذ العام الماضي عندما سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة من صفقة إيران النووية لعام 2015 مع ست دول وأعاد فرض العقوبات عليها، مما أدى إلى شل اقتصادها.

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اقترحت واشنطن مهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة بعد عدة هجمات في مايو ويونيو على سفن تجارية دولية، بما في ذلك ناقلات سعودية، في مياه الخليج والتي ألقت الولايات المتحدة باللوم فيها على إيران، والتي تنفي هذه الاتهامات.

تصاعد التوتر في المنطقة ليس فقط بسبب البرنامج النووي الإيراني المتنازع عليه ولكن أيضًا بسبب هجوم سبتمبر على منشآت نفط سعودية ألقت الولايات المتحدة والسعودية على إيران باللوم فيها. وتنفي إيران أيضا تورطها.

تتمتع الصين بعلاقات دبلوماسية وتجارية وثيقة مع إيران. لكنها تمتلك أيضًا علاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية، منافستها الإيرانية، مما يعني أنها اضطرت منذ فترة طويلة إلى تبني خط رفيع في جزء من العالم حيث مارست تقليديًا نفوذًا أقل بكثير من الولايات المتحدة أو روسيا أو فرنسا أو بريطانيا.

من المرجح أن يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ المملكة العربية السعودية العام المقبل لأنها تستضيف قمة 2020 لمجموعة العشرين.

