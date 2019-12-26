كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب مهاجمًا رئيسة مجلس النواب: "بيلوسي مجنونة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بـ"المجنونة"، وفقًا لموقع قناة روسيا اليوم.

ويذكر أن حزب نانسي بيلوسي، يمتلك أغلبية بسيطة في مجلس النواب، تريد عزل الرئيس دونالد ترامب.

وقال ترامب، عبر حسابه على موقع تويتر: "لماذا يجب السماح لجنون نانسي بيلوسي، لمجرد أن لديها أغلبية طفيفة في مجلس النواب، بإقالة رئيس الولايات المتحدة؟ لكنها لم تحصل على صوت واحد من الجمهوريين داخل مجلس النواب".

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وأضاف: "لم تكن هناك جريمة، وكانت المكالمة مع أوكرانيا مثالية، لأن اتصالي برئيس أوكرانيا لم يكشف ممارسة ضغوط عليه".

وتابع ترامب: "إجراءات عزلي كانت خدعة، ولم تؤد إلى أي شيء"، مشيرا إلى أنها لم تكن عادلة على الإطلاق، ولم تستند إلى أي إجراءات منطقية".

ويتهم الديمقراطيون الرئيس الأمريكي بأنه جمد مساعدة عسكرية لحكومة كييف بهدف إجبار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على فتح تحقيق بشأن ما يقول إنه "قضايا فساد" تتعلق بنشاطات نائب الرئيس السابق جو بايدن وابنه هانتر بايدن، داخل أوكرانيا، مع العلم أن جو بايدن هو المرشح الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020.