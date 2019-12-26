كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. رسالة نارية من محامية تونسية ضد زيارة أردوغان السرية لبلادها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، مقطع فيديو لمحامية تونسية تعلق على زيارة الرئيس التركي إلى رجب طيب أردوغان إلى تونس.



وقالت المحامية التونسية، خلال مقطع الفيديو، "اليوم نشوف السلطان العثماني صاحب الأحلام العثمانية يأتي إلى وطني ومعه وزير الدفاع.. يا عارنا وخزينا، يا عار تونس، نحن الشعب اللي عنده أًصالة وأعراف وأعراق".



وأضافت، متسائلة: "من الذي جاء بأردوغان في زيارة لم يعلن عنها؟، وما الذي في جرابه لهذا الوطن؟"، واصفة إتفاقية حكومة الوفاق الليبية مع تركيا بإتفاقية المهانة والمذلة والخيانة العظمى".



وتابعت أن أردوغان يحلم بإمبراطورية عثمانية لا تغيب عنها الشمس، معلقة: "نحن من تونس سنقاوم أي أحلام عثمانية، لن تكون دولة تونس أرض الخيانة من جديد.

