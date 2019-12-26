كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دخول رتل عسكري تركي إلى ريف حلب بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل رتل عسكري تركي، صباح اليوم الخميس، إلى الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين في ريف إدلب الشمالي، حسبما ذكر المرصد السوري.

وذكر المرصد، أن الرتل يتألف من 85 آلية على الأقل، اتجه قسم منه نحو النقطة التركية في العيس جنوب حلب، وقسم آخر توجه نحو الراشدين بضواحي حلب الغربي. وكان المرصد السوري ذكر في 21 من الشهر الجاري، أن عدة أرتال عسكرية تابعة للقوات التركية دخلت ليلاً الأراضي السورية.

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كما أفاد المرصد بدخول 9 أرتال على الأقل عبر معبر كفرلوسين إلى إدلب، ويتألف كل رتل من 10 آليات ومدرعات على الأقل، وتوجهت الأرتال نحو المنطقة الجنوبية من الريف الإدلبي، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب استقدام الأرتال الكبيرة هذه.