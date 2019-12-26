كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافروف: واشنطن فشلت في إعادة تشكيل دول أمريكا اللاتينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، فشل واشنطن في إعادة تشكيل دول أمريكا اللاتينية وفق مصالحها الجيوسياسية.

وفي حوار مع وكالة "تاس"، أوضح لافروف أنه على خلفية الوضع المعقد في منطقة أمريكا اللاتينية، فإن "محاولات الولايات المتحدة إعادة تشكيلها بما يخدم مصالحها الجيوسياسية، في إطار نظرية الفوضى المنظمة، يثير قلقا كبيرا".

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وأضاف لافروف: "حدث ما لم تكن الولايات المتحدة تتوقعه، حيث بدأت مخططاتها تنزلق، وتبين أن المنطقة أكثر تعقيدا وتنوعا مما كانت تعتقده واشنطن، فمثلا رغم العقوبات القاسية واتباع طرق الثورات الملونة فشلت واشنطن في تنفيذ الحرب الخاطفة في كل من فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا".

وتابع لافروف إن موسكو باتت أكثر من قبل تشعر بأهمية دورها في منطقة أمريكا اللاتينية، مؤكدا أن روسيا تولي أهمية في سياستها الخارجية لدول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.