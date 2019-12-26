كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. طرد السفير الفرنسي من جنازة رئيس الأركان الجزائري الراحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد لحظة إقدام مشيعين على طرد السفير الفرنسي كزافييه دريانكورت، من مراسم جنازة الراحل أحمد قايد صالح الرئيس السابق لأركان الجيش الجزائري.

وطالب عدد من الجزائريين بالشارع الرئيسي المحاذي لقصر الشعب من السفير الفرنسي مغادرة المكان، بعدما أتى لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الراحل أحمد قايد صالح.

وهتف المواطنون، بشعارات مناهضة لفرنسا ما دفع موكب السفير الفرنسي للابتعاد وسط الغضب الشعبي.

وقد أعلنت الرئاسة الجزائرية، يوم الإثنين الماضي، عن وفاة أحمد قايد صالح، إثر أزمة قلبية، عن عمر ناهز 79 عاما.

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وشهدت الجزائر، تشييع جنازة الفريق أحمد قايد صالح، رئيس الأركان الجزائري، الذي توفي أول أمس الاثنين، إثر سكتة قلبية أصابته وهو في منزله.

وكشفت وسائل إعلام جزائرية، عن تجمع عدد غفير من المواطنين خارج قصر الشعب، لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفريق الراحل.

وقد ألقى كل من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، سعيد شنقريحة، النظرة الأخيرة على جثمان قايد صالح.



