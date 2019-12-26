أصدرت الحكومة، قرارا يقضي برفع لمصاريف المساعدة القضائية للمحامين، مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.
وأصدرت الحكومة، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرارا مشتركا لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يقضي بمراجعة تحديد المبالغ المستحقة المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين، مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.
ويقضي التعديل الجديد، برفع تعويضات تكاليف القضايا المعروضة أمام محكمة النقض إلى 3500 درهم، والقضايا المعروضة أمام محاكم الاستئناف إلى 3000 درهم، كما حددت تكاليف القضايا المعروضة أمام المحاكم الابتدائية في 2500 درهم.
القرار الذي صدر في عدد الخميس الماضي من الجريدة الرسمية، ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020.
ويأتي هذا الإجراء الحكومي، بعد أيام من احتجاجات المحامين داخل كل محاكم المملكة، للمطالبة بتحسين وضعهم، كما أنهم فجروا موجة غضب واحتجاج، ضد مقتضيات المادة 9 من قانون مالية 2020، حيث احتج النقباء أمام البرلمان بالعاصمة الرباط مطالبين الحكومة بالتراجع عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر رفع مستحقات المحامين مقابل المساعدة القضائية يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.