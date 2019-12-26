بعد فترة طويلة من الغياب.. ميسي وسواريز ونيمار يجتمعون من جديد

قالت صحيفة “موندو ديبورتيڤو” الكطلونية، اليوم الخميس، إن الثلاثي ليونيل ميسي، ولويس سواريز، ونيمار دا سيلفا، سيجتمعون من جديد بعد فترة طويلة من الغياب.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن ميسي، ونيمار سيحضران، غدا الجمعة، حفل “تجديد العهود” لسواريز، وزوجته، صوفي بالبي، بعد مرور 10 سنوات على زفافهما.

وأوضحت “موندو ديبورتيڤو” أن النجم الأرجنتيني سيسافر من مدينة روزاريو الأرجنتينية، حيث يقضي عطلة أعياد الميلاد، إلى أوروغواي، مصطحبا معه زوجته أنتونيلا، وأطفاله الثلاثة، تياغو، وماتيو، وسيرو.

وأكدت “موندو ديبورتيڤو” أن الحفل، الذي سيشهد حضور مجموعة من نجوم كرة القدم، سيُقام بأحد الفنادق الفاخرة في الأوروغواي.

يذكر أن ميسي، وسواريز، ونيمار، لعبوا سويا في صفوف برشلونة الإسباني، قبل أن يقرر النجم البرازيلي الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.