مندوبية السجون: إصابة سجين بالقنيطرة بداء التهاب السحايا وحالته مستقرة

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون، إن أحد نزلاء السجن المحلي بالقنيطرة، أصيب بداء التهاب السحايا.
وأوضح بلاغ للسجن المحلي بالقنيطرة، أنه تم نقل السجين على الفور إلى المستشفى العمومي الإدريسي قصد الاستشفاء، مؤكدا أن حالته مستقرة.
وفي إطار الإجراءات الوقائية التي اتخذتها إدارة المؤسسة، أوضح البلاغ أنه استفاد 59 نزيلا و33 موظفا، من التلقيخ الخاص بهذا المرض.
وتأتي إصابة السجين بمرض التهاب السحايا، بعد حوالي ستة أشهر مرت عن وفاة نزيل بسجن طنجة، بسبب مضاعفات داء التهاب السحايا.
وكان بلاغ للمؤسسة السجنية بطنجة، قال إن النزيل المسمى قيد حياته (ب.ف) توفي الأربعاء 12 يونيو الماضي، بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة طنجة، وذلك على إثر مضاعفات إصابته بداء التهاب السحايا.
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