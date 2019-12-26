إدارة الرجاء تكشف حقيقة قتل زكرياء الوردي لشخص في حادثة سير

عائشة مجيب- صحافية متدربة

فندت إدارة فريق الرجاء الرياضي الشائعات، التي راجت، أخيرا، حول ارتكاب اللاعب الرجاوي، زكرياء الوردي، لحادث سير تسبب في قتل مواطن بمدينة الدار البيضاء.

ونشر الفريق الأخضر بلاغا عبر موقعه الرسمي، وصفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، كذب من خلالها كل الأخبار “الزائفة”، التي تهدف إلى التأثير على اللاعب، وزعزعة استقرار القلعة الخضراء، على حد تعبير الرجاء.

وأفاد البلاغ ذات أن الوردي لم يتسبب في مقتل أي أحد، ولا علاقة له بصفة مباشرة، أو غير مباشرة بالحادث، كما أكد أن اللاعب يتدرب مع زملائه بشكل عاد، استعدادا للمباريات المقبلة للنسور الخضر.

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وكان متوسط ميدان الرجاء قد كذب بدوره، أمس الأربعاء، الأنباء، التي تحدثت عن قتله لأحد المواطنين، بعدما صدمه بسيارته.

ونشر اللاعب صورة عبر تطبيق “ستوري” على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، كذب من خلالها كل هذه الأخبار.

يذكر أن الرجاء سيلاقي ضيفه شبيبة القبايل الجزائري، غدا الجمعة، على أرضية ملعب محمد الخامس، ابتداء من الساعة الثامنة مساء، برسم الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.