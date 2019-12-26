شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال الصهيوني يستهدف عدداً من المواقع في قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قصف الطيران الحربي الصهيوني اليوم، عددًا من المواقع في قطاع غزة، وأوقعت دمارًا وخرابًا في ممتلكات الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية في غزة أن طائرة حربية صهيونية قصفت موقعاً غرب مدينة غزة، وموقعاً شمال غرب المدينة، وموقعاً آخر غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، إضافة إلى موقعٍ غرب خان يونس جنوب القطاع، مما أدى إلى تدميرها وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين المجاورة، وبث حالة من الخوف والرعب بين الأطفال.