انتشار أمني مكثف وقطع الإنترنت بإيران خشية "احتجاجات الخميس"

جانب من الصدامات بين الشرطة والمتظاهرين في إيران - أرشيفية

يترقّب الشارع الإيراني، الخميس، مظاهرات بمختلف مدن البلاد؛ لإحياء ذكرى الأربعين لضحايا احتجاجات الوقود، الشهر الماضي، فيما أقدمت حكومة طهران على قطع الإنترنت وسط انتشار أمني مكثف.



ودعت منشورات على مواقع للتواصل الاجتماعي في إيران، بالإضافة إلى بعض أقارب الذين قتلوا في احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على يد قوات الأمن والسلطات الإيرانية للخروج في احتجاجات الخميس.

واستبقت السلطات الإيرانية هذه الدعوات بانتشار مكثف في الشارع، وقطع خدمة الإنترنت، الأربعاء، على الأجهزة المحمولة في عدة أقاليم.

وبث ناشطون مقاطع مصورة لمظاهرات ليلية اجتاحت إقليم "كرمانشاه" الذي تقطنه أكثرية سكانية كردية أقصى غربي إيران.



وذكر حساب تابع للمعارضة الإيرانية باسم "إيران نيوز واير" عبر موقع تويتر، أن مئات المحتجين في "كرمانشاه" هتفوا بالموت للمرشد الإيراني علي خامنئي، باعتباره أعلى هرم السلطة داخل البلاد.

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وردد المحتجون، حسبما أظهرت المقاطع المصورة المتداولة، شعارات من قبيل "لا تخافوا لا تخافوا.. نحن جنبا إلى جنب" لحشد مزيد من السكان للانضمام إليهم.

كما أظهرت المقاطع انتشار عناصر من قوات مكافحة الشغب الإيرانية بالشوارع في أنحاء متفرقة من كرمانشاه، بغية السيطرة على أعداد المحتجين الآخذة في الازدياد.

على صعيد متصل، توقعت إذاعة أمريكية ناطقة بالفارسية بدء موجة قمع جديدة في إيران، تزامنا مع مراسم الأربعين لقتلى احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التي راح ضحيتها مئات القتلى والمصابين.

وقالت إذاعة صوت أمريكا، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، إن هناك دعوات عبر الإنترنت بغية التظاهر رمزيا، أثناء عقد مراسم الأربعين لقتلى ما عرفت باحتجاجات البنزين في إيران، الشهر الماضي.

ونشرت الإذاعة الأمريكية صورا لانتشار مكثف من جانب عناصر من قوات الشرطة الإيرانية في عدد من الشوارع الرئيسية بالعاصمة طهران، التي بات يسيطر عليها جو بوليسي، بحسب وصف محطة "صوت أمريكا".

وبرز خلال الصور وجود عناصر ملثمة من قوات مكافحة الشغب، وعناصر من وحدات الدراجات البخارية يحملون هراوات حديدية، وعربات مصفحة مزودة بخراطيم مياه.