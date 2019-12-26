مراد: نحن بحاجة لسوريا على كل الأصعدة

رأى الوزير في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسن مراد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "ممكن ان نضع خطط ونأخذ قرارات مهمة للمواطن ولكن يبقى الأهم أن نجد حلول لتصريف الانتاج وذلك يبدأ بتسهيل التصدير اولاً وثانياً وضع كل الإمكانيات للتوجه الى دمشق للتنسيق معها من أجل تخفيض الرسوم على ​لبنان​ للعبور الى العمق العربي، نحن بحاجة ل​سوريا​ على كل الأصعدة".

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