وفد من "تيار المستقبل" جال على الأديرة في الاقليم مهنئا بالميلاد

جال عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ على رأس وفد من منسقية جبل ​لبنان​ الجنوبي في التيار على الأديرة في الاقليم مهنئا بعيد الميلاد.

واستهلت الجولة بزيارة ​دير المخلص​ في جون حيث كان في استقبال الوفد الرئيس العام للرهبانية المخلصية ​الارشمندريت انطوان ديب​ وعدد من الرهبان والاباء. وتحدث الحجار بإسم الوفد، "فنقل تحيات رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ لهذا الدير الجامع لكل أبناء ​اقليم الخروب​"، وقال:"هي زيارة اعتدنا القيام بها سنويا لنؤكد فيها المؤكد في ان اقليم الخروب هو اقليم التعايش والوحدة والتآخي، وفي أن ذكرى مولد المسيح عليه ​السلام​ تحمل في معانيها رسالة الخير والسلام التي جاء بها، رسالة ​المحبة​ وبذل الذات والابتعاد عن الشخصانية والأنانية التي نراها تسود للأسف لدى البعض اليوم".

وتابع: "تمر بلادنا بأزمة عصيبة جدا وظروف قاسية، وآمل بأن تؤلَّف ​الحكومة​ لكي تتصدى لهذه المشاكل التي يعاني منها الوطن"، واكد "أن الرئيس الحريري قدم رؤيته للخروج من هذه الازمة، عبر حكومة إختصاصيين". وقال: "سمعنا اليوم أن هكذا حكومة أصبحت مطلبا لدى من كان يرفضها في السابق ويا ليته لم يضيع الوقت ويزيد في معاناة الناس".

اضاف:"على كل نتمنى للرئيس المكلف أن يتمكن من تأليف حكومته بأسرع وقت خصوصا وأنها حكومة اللون الواحد، للتصدي لمعالجة ​الأزمة​ التي يتخبط فيها البلد. اما نحن فسنكون دائما كما كنا أيام الرئيس الشهيد ​رفيق الحريري​ ومع الرئيس سعد الحريري بوصلتنا ثابتة هي مصلحة البلد التي وحدها تحدد مسار عملنا ومواقفنا وسياساتنا".

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المحطة الثانية للوفد كانت في دير سيدة البشارة التابع للراهبات المخلصيات، حيث التقى الرئيسة العامة الأم تيريز روكز والراهبات وقدم لهن التهاني بالعيد.

وتحدث الحجار فأكد "على العلاقة المتينة التي تربط أبناء اقليم الخروب بهذ الدير، مؤكدا "أن الرئيس الحريري قام بواجباته في هذه الأزمة على أكمل وجه لكنه جوبه بعراقيل تلاشت أمام غيره ل​تشكيل الحكومة​ المقبلةط. وتمنت روكز "أن تمر هذه الأزمة على الوطن بسلامة وأن يعيد الله هذه الأعياد بأيام أفضل".

ثم انتقل الوفد إلى ​دير مار شربل​ في ​الجية​ والتقى رئيس الدير الاب شربل القزي، وتحدث النائب محمد الحجار فقال: "عيد مبارك عليكم وعلى من تحبون وعلى البلد، وآمل أن تحل معاني المحبة والسلام على هذا البلد لأنه بأمس الحاجة إليها، خاصة وأننا نمر بظروف صعبة تحتاج إلى تضافر جهود الجميع لنتخطى هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان، والتي لم يشهد مثلها منذ ​الاستقلال​، في كونها أزمة تطال كل فرد في بيته ومعيشته وقوته".

اضاف: " لقد خرجنا من الحكومة وتسلّم الراية غيرنا وتمنى للرئيس الحريري له التوفيق، لكنني تفاجأت، كما غيري الكثير، اليوم بكلام ​رئيس الجمهورية​ في ​بكركي​ عن أنه أصبح يريد حكومة اختصاصيين، بينما كان يرفض القبول بها على مدى ثلاثة أشهر .نتمنى أن يوفق الرئيس المكلف بذلك، مع فارق اليوم ان ​الشعب اللبناني​، الذي تظاهر بطريقة حضارية، أصبح يراقب بشكل اكبر ولا يمكن خداعه".

وتمنى الحجار "أن تتمكن الحكومة العتيدة من القيام بواجباتها لأن وضع البلد صعب جدا"، واشار الى "ان الرئيس سعد الحريري وخلال ​الاتصالات​ التي كان يجريها في الفترة الماضية مع الدول والمؤسسات المالية العالمية طلبا لمساعدة البلد، كان يطالب بحكومة مكتملة الصلاحيات، ونتمنى أن تستطيع هذه الحكومة من إخراجنا من المأزق".