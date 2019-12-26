دعموش دعا للإسراع في تشكيل حكومة إنقاذية منسجمة ومنتجة

شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في ​حزب الله​ الشيخ علي دعموش على ضرورة ان يتعاون الجميع للخروج من نفق ​الأزمة​ القائمة في البلد.

ودعا خلال احتفال بمولد ​السيد المسيح​ اقامه حزب الله في مجمع الرسول الأكرم في ​بشامون​ الى "الإسراع في تشكيل ​حكومة​ إنقاذية منسجمة ومنتجة وقادرة على معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يمر بها ​لبنان​"، معتبرا ان "تشكيل حكومة من هذا النوع يتوقف على تعاون جميع المخلصين والحريصين على إنقاذ البلد".

ورأى ان "حصار الرئيس المكلف ورفض التعاون معه والهروب من المسؤولية الوطنية وتجييش الشارع واتباع أسلوب المناكفات السياسية لا يساعد على الخروج من نفق الأزمة بل يزيد الأمور تعقيدا ويؤدي الى المزيد من القلق والتدهور والانحدار في البلد".

وحمل جميع الجهات السياسية مسؤولية المساهمة في تسهيل مهمة الرئيس المكلف والمشاركة في تحمل المسؤولية في هذه الظروف الاستثنائية لانقاذ البلد ومعالجة الوضع المعيشي والاجتماعي والمالي الصعب، مؤكدا ان "حزب الله يتعاطى بايجابية في الملف الحكومي، وهو يقدم كل التسهيلات المطلوبة للخروج من نفق الأزمة".

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