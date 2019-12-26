لفت القيادي السابق في "التيار الوطني الحر" ناجي حايك في حديث تلفزيوني الى أن "تأخير الاستشارات النيابية كان حفاظا على الميثاقية وذلك حتى يقرر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ماذا يريد"، مضيفا: "بعد ستين يوماً قمنا بالاستشارات وتم تكليف حسان دياب لتأليف الحكومة"، لافتا الى أنه "يفترض على كل الجهات أن تتعاون مع رئيس الحكومة المكلف حسان دياب من أجل تأليف الحكومة".
وعن تأليف الحكومة، شدد حايك على أن "الاشخاص الذين سيتم توزيرهم يجب أن يكونوا على قدر المستوى ويتحملون ضغط معين ويجب أن يتحلى الشجاعة"، معتبرا أن "الوزراء الجدد يجب أن يواجهوا الوضع الاقتصادي وسيكونون أمام مهمة الحصول على المساعدات الدولية والقيام باستعادة الاموال المنهوبة".
وأكد أن "خيار حسان دياب جيد لأن أتى من خلفية أكاديمية"، معتبرا أنه "ومن خلال الايام الماضية ظهر أنه لا يتأثر بالشتائم والضغوطات"، مضيفا: "في اختيار الوزراء نتكل عليه وعلى رئيس الجمهورية ميشال عون من أجل تصحيح البوصلة".
كانت هذه تفاصيل خبر ناجي حايك: خيار حسان دياب لتأليف الحكومة جيد خصوصا وانه اكاديمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.