ناجي حايك: خيار حسان دياب لتأليف الحكومة جيد خصوصا وانه اكاديمي

لفت القيادي السابق في "​التيار الوطني الحر​" ​ناجي حايك​ في حديث تلفزيوني الى أن "تأخير ​الاستشارات النيابية​ كان حفاظا على الميثاقية وذلك حتى يقرر رئيس ​الحكومة​ السابق ​سعد الحريري​ ماذا يريد"، مضيفا: "بعد ستين يوماً قمنا بالاستشارات وتم تكليف ​حسان دياب​ ل​تأليف الحكومة​"، لافتا الى أنه "يفترض على كل الجهات أن تتعاون مع رئيس الحكومة المكلف حسان دياب من أجل تأليف الحكومة".

وعن تأليف الحكومة، شدد حايك على أن "الاشخاص الذين سيتم توزيرهم يجب أن يكونوا على قدر المستوى ويتحملون ضغط معين ويجب أن يتحلى الشجاعة"، معتبرا أن "الوزراء الجدد يجب أن يواجهوا ​الوضع الاقتصادي​ وسيكونون أمام مهمة الحصول على المساعدات الدولية والقيام باستعادة الاموال المنهوبة".

وأكد أن "خيار حسان دياب جيد لأن أتى من خلفية أكاديمية"، معتبرا أنه "ومن خلال الايام الماضية ظهر أنه لا يتأثر بالشتائم والضغوطات"، مضيفا: "في اختيار الوزراء نتكل عليه وعلى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ من أجل تصحيح البوصلة".