اعتصام أمام المصارف في الهرمل احتجاجا على السياسة المصرفية

نظم ​الحراك الشعبي​ المطلبي في ​القضاء​ اعتصاما أمام ​المصارف​ احتجاجا على ال​سياسة​ المصرفية. وانتقل المعتصمون إلى داخل أحد المصارف حيث كان احتجاج على رغبة الإدارة إغلاق الفرع ونقله إلى ​اللبوة​، وما يمكن ان يترتب على ذلك، مناشدين إعادة النظر بالموضوع.

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