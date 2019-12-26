سليم عون طالب بفتح الطرقات: الناس كفرت

توجه عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ إلى كل من هو بموقع المسؤولية، السياسية أو الدينية أو القضائية أو العسكرية أو الأمنية أو ​البلدية​ أو الحزبية أو حتى بالحراك، قائلا: "هل من الكثير أن نطالب لشعبنا بحرية التنقل؟ إفتحوا الطرقات للناس، الناس كفرت". وأضاف "سقفها هالقد، ما بدها لا زعل ولا سجال، والساكت عن الحق شيطان أخرس".

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