مراد: نحن بحاجة لسوريا على كل الأصعدة

لفت وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​حسن مراد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "ممكن ان نضع خططا ونأخذ قرارات مهمة للمواطن ولكن يبقى الأهم أن نجد حلولا لتصريف الانتاج، وذلك يبدأ بتسهيل التصدير أولاً وثانيًا وضع كل الإمكانيات للتوجه الى دمشق للتنسيق معها من أجل تخفيض الرسوم على ​لبنان​ للعبور الى العمق العربي"، مشددا على "أننا بحاجة ل​سوريا​ على كل الأصعدة".

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