توقف حركة الملاحة وصيد الاسماك في ميناء صيدا جراء العاصفة

سيطرت لليوم الثاني على التوالي اجواء العاصفة لولو وتساقط أمطارها الغزيرة وانخفاض في ​درجات الحرارة​ التي تضرب مختلف المناطق اللبنانية لا سيما في ​مدينة صيدا​، حيث توقفت حركة الملاحة في مرفأ المدينة، واجبرت صيادي الاسماك على تثبيت مراكبهم في حرم ميناءها وملازمة منازلهم، كما ادى تسارع الرياح والانواء البحريةالى ارتفاع الامواج بشكل كبير وتجاوزها الفاصل الحديدي لطريق الكورنيش البحري، حاملة معها الحصى وبقايا مخلفات.

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