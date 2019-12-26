يعقد اجتماع استثنائي في هذه الاثناء برئاسة النائب ​ابراهيم كنعان​ يضم وزير المال في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​علي حسن خليل​ وحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ ورئيس ​جمعية المصارف​ في ​المجلس النيابي​ لاختتام الموضوع المصرفي والانتقال لاستكمال ​الموازنة​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع استثنائي برئاسة كنعان وحضور خليل وسلامة يعقد بهذه الاثناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.