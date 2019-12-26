طريق عام وطى مشمش مرجحين وفنيدق القموعة القبيات مقطوعة بالثلوج

حذر رئيس مركز جرف ​الثلوج​ في منطقة ​جرد القيطع​ أعالي عكار، من سلوك طريق عام وطى مشمش - مرجحين، التي تربط محافظة عكار بالهرمل التي باتت مقطوعة بالاتجاهين بسبب تراكم الثلوج، وتدني ​درجات الحرارة​، مشيرا الى ان "طريق عام ​فنيدق​ - ​القموعة​ - ​القبيات​ باتت مقطوعة بسبب كثافة الثلوج".

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