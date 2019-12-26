الكرملين: تدخل دولة ثالثة في ليبيا لن يساعد على حل النزاع

لفت المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن "موسكو تعتقد أن تدخل ثالثة دول في الوضع الأوضاع الراهنة في ليبيا لن يساعد في حل النزاع، لكنه سيكون مرحبا بأي محاولات للمساعدة في حل".
واشار بيسكوف الى انه "بالنسبة للوضع في ليبيا ، فإنه بالتأكيد يثير قلقًا، لقد كررنا موقف روسيا مرارًا وتكرارًا، روسيا مهتمة بالتوصل إلى تسوية سريعة للنزاع في ليبيا، وإيقاف سفك الدماء هناك"، معربا عن اعتقاده أن "تدخل بلدان ثالثة في الوضع من غير المرجح له أن يساهم في التسوية، لكن أي محاولات من جانب بلدان ثالثة لحل المشكلة ومساعدة أطراف النزاع فهي مرحب بها".
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