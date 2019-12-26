مدينة بيت لحم احتفلت بالميلاد بحضور الاف المسيحيين والسياح الاجانب

شهدت مدينة ​بيت لحم​، ب​الضفة الغربية​ احتفالات ضخمة حضرها آلاف المسيحيين والسياح الأجانب بمناسبة ​عيد الميلاد​. وأقيم في كنيسة القديسة كاترينا ب​كنيسة المهد​ قداس منتصف الليل احتفالاً بعيد الميلاد المجيد، حسب التقويم الغربي، وترأس القداس المطران بيرباتيستا بيتسابالا وحضره رئيس ​السلطة الفلسطينية​ ​محمود عباس​ وشخصيات سياسية. وأكد بيتسابالا أن "بيت لحم تعيش أوقاتًا من الفرح والبهجة بعيد الميلاد المجيد رغم الظروف الصعبة التي تعيشها هذه المدينة وسائر الأرض المقدسة"، مشيراً إلى أن "الصعوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها هذه البلاد يجب أن لا تدفعنا للاستسلام".

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