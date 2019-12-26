رستم جيغانشين: روسيا تتطلع لمشاركة الشركات الروسية بالمشاريع الإيرانية

أعلن الممثل التجاري الروسي لدى ​إيران​ رستم جيغانشين أن "​موسكو​ تتطلع إلى مشاركة الشركات الروسية في المشاريع التي ترغب إيران في زيادة الاقتراض من ​روسيا​ لتمويلها، وأنه سيتم بحث هذه القضية في الاجتماع القادم للجنة المشتركة".

وأشار جيغانشين لوكالة "​سبوتنيك​" الى أنه "فيما يتعلق بالمتخصصين الروس، فإننا نتطلع بالتأكيد إلى أن يتم إشراك الشركات الروسية والمتخصصين الروس، فضلا عن المعدات الروسية"، لافتاً إلى أن "العمل لا يزال جاريا بشأن تخصيص الائتمان لهذه المشاريع، في الوقت الحالي، وأنه يجري النظر في مقترحات إيران من قبل الجانب الروسي".