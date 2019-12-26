السيسي معلقا على مفاوضات سد النهضة: لا نريد أن نفاجئكم أو نخيفكم

لفت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع عدد من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف حول سد النهضة الى "إن ما نصدره من تصريحات في هذا الصدد غالبا ما يعكس مسار المفاوضات، حتى لا نفاجئ أحدا أو نخيف المواطنين بدون داع".
وأضاف: "نحن نقول كل شيء، وتصريحات المسؤولين في هذا الموضوع تعكس الحقيقة. التفاوض يجري بشكل سلس، وما نريده هو الوصول إلى حل موثق باتفاق ملزم لجميع الأطراف وبأقل الأضرار".
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