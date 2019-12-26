السيسي معلقا على مفاوضات سد النهضة: لا نريد أن نفاجئكم أو نخيفكم

لفت الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ خلال لقائه مع عدد من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف حول ​سد النهضة​ الى "إن ما نصدره من تصريحات في هذا الصدد غالبا ما يعكس مسار المفاوضات، حتى لا نفاجئ أحدا أو نخيف المواطنين بدون داع".

وأضاف: "نحن نقول كل شيء، وتصريحات المسؤولين في هذا الموضوع تعكس الحقيقة. التفاوض يجري بشكل سلس، وما نريده هو الوصول إلى حل موثق باتفاق ملزم لجميع الأطراف وبأقل الأضرار".