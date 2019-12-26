شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق متولى: مراكز الشباب تتصدى للأفكار المتطرفة ويجب وضع خطة لتطويرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق متولى عضو مجلس النواب بمحافظة السويس، وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن موافقة وزير الشباب على إشهار مركز شباب الشهيد سامح فوزى هى لمسة وفاء ووطنية من الوزير، تأتي استكمالا لما يشهده قطاع الشباب والرياضة بالسويس من اهتمام وعناية خاصة من الوزارة، ودعما للجهود بملف مراكز الشباب بالمدينة، حيث سبق وأن تمت الموافقة على إنشاء مركز شباب البراجيلي في أبريل الماضي، للاهتمام بالرياضة المصرية بشكل عام وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتشجيع الاستثمار فى الرياضة.

وأوضح متولى، أنه التقى بالدكتور أشرف صبحي لمناقشة عدد من الملفات التى تخص دعم مراكز الشباب، وكيف يمكن ان تكون مراكز الشباب وسيلة للتصدى للأفكار المتطرفة التى تريد بعض الكيانات نشرها وتستهدف الشباب بشكل عام، وتمت الموافقة على إشهار مركز شباب الشهيد سامح فؤاد (البراجيلي) والصادر برقم 107 بتاريخ 24 ديسمبر 2019.

وطالب عضو مجلس النواب، بحصر كافة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، ومن ثم وضع خطة وآلية وفقا للاعتمادات المالية المتاحة لإعادة تطويرها وتحقيق الاستفادة منها فى ممارسة النشاط الرياضة، على أن يتم البدء بالمناطق الأشد احتياجا على مستوى الجمهورية، ومن ثم يتم وضع جدول زمنى للتنفيذ، مطالبا، بتوعية الشباب وحثهم على ممارسة الرياضة، وأهميتها، ودورها فى التصدى للشائعات التى تستهدف المجتمع خلال السنوات الأخيرة.

واستكمل عضو البرلمان، أن الرياضة أصبحت استثمار وهناك العديد من الدول على مستوى العالم التى تعتمد عليه بشكل أساسى فى الموارد المالية، وتضمن قانون الرياضة الجديد بابا كاملا عن الاستثمار الرياضي وتشجيع المستثمرين على الاقدام على هذه الخطوة الهامة، خاصة بعدما أصبح هناك عدد من النماذج الرياضة التى تتخطى قيمتها مليارات الجنيهات على مستوى العالم، مما يستوجب خطة لإعادة اكتشاف المواهب الرياضية فى مختلف ربوع الجمهورية.