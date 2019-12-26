تقديم الصحافي عمر الراضي أمام وكيل الملك بسبب “تغريدة” حول الريف

قررت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الخميس، تقديم الصحافي عمر الراضي أمام وكيل الملك.

ومثل الراضي اليوم الخميس أمام الشرطة القضائية، بعدما توصل أمس باستدعاء للحضور، لم يكن يعرف موضوعها، ليتبين له حسب ما أكد في تصريح لـ”اليوم24″ أنه يتعلق بتحقيق سابق حول تدوينة كان قد كتبها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تضمنت تعليقا على الأحكام القضائية الصادرة في ملف معتقلي حراك الريف.

وكان الراضي قد تعرض لتحقيق مماثل خلال شهر أبريل الماضي، استمرت لأزيد من 4 ساعات، وتم الإستماع للراضي آنذاك من طرف قسم الجرائم الإلكترونية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث تركز الإستجواب حول ما تم اعتباره إهانة لشخص القاضي الذي ترأس جلسات الاستئناف ونطق بالأحكام في حق معتقلي الحراك.

وعرف عمر الراضي، بمشاركته في حلقات “ملحمة العدميين” البرنامج المثير للجدل الذي احتضنته جمعية “جذور”، وهو البرنامج الذي أصدرت على إثره محكمة الدار البيضاء قرارا بحل الجمعية، في حكم ابتدائي تأكد استئنافيا.