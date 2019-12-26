مؤلم.. ثلاثيني يضع حدا لحياته بالانتحار “شنقا” !

أقدم شاب، في الثلاثينات من عمره، على الانتحار بشنق نفسه، ليلة أول أمس الثلاثاء، في حي المسيرة في بلدية أيت أورير.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الهالك يبلغ من العمر 31 سنة، عثر عليه من طرف عائلته مشنوقا في حبل مربوط بسقف غرفته في منزل أسرته.
ورجح المصدر ذاته أن اضطرابات نفسية، كان يعانيها الهالك، دفعته إلى إنهاء حياته بهذه الطريقة “البشعة” في حين عرف مكان الحادث استنفار لمختلف السلطات المحلية.
ووضعت جثة الهالك مستودع الأموات في آيت أورير، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
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