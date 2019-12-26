بينهم مغاربة.. تركيا توقف 437 مهاجرا غير نظامي شمال غربي البلاد

ضبطت السلطات التركية 437 مهاجرا غير نظامي، في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد، خلال محاولتهم العبور إلى أوروبا بطريقة غير قانونية.
وقال مراسل الأناضول، إن القوات الأمنية التركية نفذت الأربعاء، عمليات ضد محاولات هجرة غير شرعية في مناطق مختلفة بأدرنة.
وخلال العمليات، ضبطت القوات 437 مهاجرًا يحملون جنسيات المغرب وأفغانستان وبنغلاديش وباكستان وسوريا والعراق والجزائر.
وجرى نقل المهاجرين إلى مديرية الهجرة في أدرنة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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