طالب بإنشاء دوري لـ”الجن”.. مرتضى منصور: أعمال “سحرٍ” وراء تدهور نتائج الزمالك!

اتهم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، الرئيس السابق للفريق ممدوح عباس، والنائب هاني العتال، بالإضافة إلى مدير الكرة بغريمه الأهلي سيد الحفيظ، بالقيام بأعمال سحر ضد فريقه.

وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو لمنصور، بعد نهاية مباراة الزمالك، ومضيفه الإنتاج الحربي، أول أمس الثلاثاء، بالتعادل السلبي، تحدث فيه عن السحر، الذي اعتبره سببا في عدم إحراز الفريق الأبيض للأهداف.

وقام رئيس الزمالك بعرض صور لـ”مصحف مقلوب”، و”قفل في المرمى”، مؤكدا أنها أعمال سحر، قام بها الثلاثي المذكور، من أجل التأثير في مستوى بطل كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”.

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وقال الرئيس، المثير للجدل، إن على الأندية التعاقد مع السحرة بدل اللاعبين والمدربين، وتطلب منهم أعمال سحر للفوز بالمباريات، مطالبا الاتحاد المصري بإنشاء دوري لـ”الجن”.

وأشار منصور إلى أن فريقه لن يستطيع التسجيل في شباك الإنتاج الحربي ولو لعب 100 سنة، بعد أن أهدر لاعبوه كرات سهلة أمام المرمى بشكل غريب، مبرزا أن السحر طال، أيضا، حكم اللقاء أحمد الغندور، ولم يُعلن عن ضربة جزاء واضحة لأحمد زيزو، لاعب الزمالك.

يذكر أن الفريق الأبيض، يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري بـ15 نقطة، مع مباراة ناقصة، متخلفا بفارق 9 نقاط عن المتصدر الأهلي، الذي يمتلك في جعبته مباراتين ناقصتين.