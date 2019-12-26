المئات يحتجون أمام وزارة الصحة للمطالبة بـ”العلاج المجاني” لمرضى السرطان- فيديو

بدعوة من منظمة الشبيبة الاستقلالية، احتج المئات مساء الأربعاء، أمام مقر وزارة الصحة، للمطالبة المجاني بمرضى السرطان، في ظل ارتفاع تكاليف العلاج.
ورفع المحتجون، لافتات تطالب الحكومة بتوفير العلاج المجاني للمرضي، تدعو لإحداث صندوق مالي لمحاربة مرض السرطان، ونددوا بما اعتبروه عدم تحمل الحكومة لمسؤوليتها اتجاه المرضى.
وأوضح الطرمونية، أن “الشبيبة الاستقلالية ستطالب وزير الصحة باجتماع لمناقشة الموضوع، وإن لم تتم الاستجابة لمطلب مجانية العلاج”، يضيف المتحدث، “سننقل الاحتجاجات إلى كافة المدن”.
وأضاف عباسي في تصريح لـ”اليوم 24″، “الحكومة تتحمل المسؤولية، لم يعد مقبولا استمرار معاناة مرضى السرطان، إنهم يوتون في صمت”.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي “هاشتغات”، تطالب بتوفير علاج مجاني لمرضى السرطان، وذلك بعد مطالبة عدد من المصابين بالمرض بالعلاج المجاني، عبر نشر مقاطع فيديو لهم بوسائل التواصل الاجتماعي.
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