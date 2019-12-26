كفر قاسم: إصابات في حريق هائل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق هائل في المنطقة الصناعية بمدينة كفر قاسم، اليوم الخميس.

ووفقا للمعلومات الأولية المتوفرة فإن الحديث يدور عن حريق اندلع داخل منجرة.

وأفاد المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ أنه "وفقا للمعلومات الأولية فإن الحديث يدور حول منجرة، وهناك عدد من العالقين في المكان، وأن جميع طواقم الإطفاء من محطة بيتح تكفا في طريقها للمكان".

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وجاء في بيان آخر من سلطة الإطفاء والإنقاذ أن "الحديث يدور حول محل أثاث كبير موجود في مبنى وفي الطابق العلوي شقة سكنية. المبنى احترق كاملا وطواقم الإطفاء والإنقاذ تمكنت حتى الآن من تخليص 3 أطفال وسيدة مسنة، ولا زالت عمليات البحث عن عالقين جارية، إلى جانب أعمال إخماد النيران".

وأفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن المركز تلقى بلاغا حول اندلاع حريق في مبنى في المنطقة الصناعية في كفر قاسم، وعليه هرع طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز إلى المكان، وتم تقديم الإسعافات الأولية لـ6 مصابين، بينهم فتاة (14 عاما) وصفت حالتها بالمتوسطة، إثر استنشاقها الدخان المنبعث عن الحريق، فيما وصفت جراح المصابين الآخرين بالطفيفة".