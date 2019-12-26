البحث عن فتى جرفته السيول في يركا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تواصل فرق الإنقاذ وعدد من أهالي يركا أعمال البحث عن فتى (15 عاما) جرفته السيول في القرية، صباح اليوم الخميس.
وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ أن "طواقم إطفاء وإنقاذ تجري أعمال بحث واسعة عن فتى فقدت آثاره بوادٍ في بلدة يركا، على ما يبدو، بسبب الفيضانات والسيول".
وجاء في بيان لاحق أنه "اتضح من التحقيق الأولي أن فتيين دخلا في دبّاب (تراكتورون) لمجرى المياه وتمكن أحدهما من تخليص نفسه، في حين يجرى البحث عن الفتى الآخر، علما أن جريان المياه قوي جدا في المكان".
ووفقا للشرطة يجري البحث عن فتى جرفته السيول والفيضانات إلى وادٍ قرب يركا.
ومما يذكر أن الأمطار الغزيرة تسببت بفيضانات وتدفق كميات هائلة من المياه إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، وعرقلة حركة المرور في البلدات العربية.
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